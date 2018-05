Via Castello chiusa, i commercianti si mobilitano

Via Castello, come annunciato dal Capoluogo, è chiusa da ieri. I commercianti si mobilitano e chiedono la possibilità di una sosta breve.

“Noi commercianti ci stiamo battendo per permettere non solo la sosta breve, ma di ripristinarla nei weekend e dopo le 17 a cantiere chiuso”.

La circolazione su via Castello verso la Fontana Luminosa è interrotta causa “ennesimo cantiere dei sottoservizi”. Non si potrà parcheggiare, ma sono transitare, con doppio senso di marcia per fare manovra in corrispondenza di viale Malta, punto in cui parte il cantiere. Tutto questo fino al 22 giugno, così si legge sull’ordinanza. [scarica l’ordinanza]

I commercianti: Risponderemo dei nostri clienti

“Per cui esorto tutti coloro che hanno bisogno di recarsi nella suddetta via per usufruire dei servizi offerti considerando la possibilista della sosta breve. Io come titolare di To:fino shop sono disposta a rispondere dei miei clienti qualora si presentasse qualsiasi tipo di problema. L’unione fa la forza ragazzi, è arrivato il momento di farsi sentire”.

Non getta la spugna Federica Beniamino, anzi si “ribella a una situazione che si è ripetuta più volte. Perché non ci hanno avvertiti? Veniamo a conoscenza dell’inizio del cantiere solo grazie al cartello, nessuno ci comunica nulla. Eppure noi commercianti dovremmo essere tenuti in considerazione”.

“Devono lavorare loro, ma anche noi e lo stiamo facendo tra mille disagi continuando ad offrire un servizio ai cittadini. Pretendo rispetto! I disagi si moltiplicheranno nei giorni del mercato europeo e dello Street Food quando l’affluenza moltiplicherà”.

Intanto Federica Beniamino, disagi a parte, raddoppia il suo locale, proprio in mezzo al caos generato dal cantiere in corso. Sabato al civico 33 per l’inaugura Tofino Gentleman Shop.