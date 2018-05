Il Castello di Rocca Calascio in rosa per il Giro

In occasione della nona tappa del Giro d’Italia, il Castello di Rocca Calascio si tinge di rosa.

«Prima di raggiungere l’arrivo di Campo Imperatore, il Giro d’Italia il 13 maggio attraverserà il borgo di Calascio che, secondo e ultimo Gran Premio della Montagna, non si lascerà trovare impreparato. Per l’occasione il versante del Castello di Rocca Calascio, che affaccia direttamente sul percorso della corsa, si tingerà letteralmente di rosa grazie ad una apposita illuminazione, fortemente voluta dal consigliere comunale con delega allo Sport, Simona Pomante, che renderà il panorama già di per sè straordinario (parliamo infatti della fortezza più alta dell’Appennino e di uno dei 15 Castelli più belli al mondo secondo la prestigiosa rivista National Geographic) ancor più suggestivo». Lo annuncia il sindaco di Calascio, Ludovico Marinacci, precisando che la foto allegata alla comunicazione è sttata scattata «dall’amico fotografo ed ex ciclista professionista, calascino residente in Belgio, Nino Giustizia».