Prosegue il tempo instabile con nuove probabili manifestazioni temporalesche pomeridiane.

La situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata da condizioni di instabilità favorite dall’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, favoriranno annuvolamenti e lo sviluppo di temporali sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, con fenomeni di instabilità attesi anche sulla nostra regione, in particolar modo sulle zone interne e montuose, anche se non si escludono rovesci in estensione verso le zone pedecollinari e, occasionalmente, lungo le aree costiere. In tarda serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità anche se permarranno annuvolamenti anche sulle regioni centrali, mentre l’instabilità tornerà a riproporsi anche nella giornata di venerdì, specie nel pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale. Nella giornata di domenica è previsto l’arrivo di impulsi di aria fresca di origine atlantica che favoriranno un ulteriore aumento dell’instabilità e un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio-sera, con rovesci e manifestazioni temporalesche che, dal settore occidentale, tenderanno ad estendersi verso il settore orientale e costiero, mentre un peggioramento più deciso è previsto nella giornata di lunedì con annuvolamenti diffusi associati a rovesci, anche a carattere temporalesco con temperature in generale diminuzione. Vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti consistenti sulle zone collinari e montuose, dove non si escludono occasionali precipitazioni; nel corso della giornata assisteremo ad una progressiva intensificazione della nuvolosità a partire dalle zone interne e montuose, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione dall’Aquilano e dalle zone montuose verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante orientale e, occasionalmente, verso le località costiere, specie nel pomeriggio-sera. Attenuazione della nuvolosità in tarda serata-nottata, tuttavia nella giornata di venerdì torneranno a manifestarsi episodi di instabilità, specie nel pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone interne e montuose.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti orientali, in rinforzo sul settore orientale e costiero, mentre dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti occidentali. Non si escludono colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)