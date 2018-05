Nuova bomba d’acqua, allagata la zona Est

Pioggia insistente nel primo pomeriggio, allagamenti sulle strade della zona est dell’Aquila.

Dopo l’episodio di due giorni fa, quando le intense piogge avevano creato problemi a Cansatessa, per il fosso che raccoglie l’acqua tra Arischia e Monte Pettino che non ha resistito alla bomba d’acqua e ha provocato allagamenti sul manto stradale della statale, nuove intense piogge stanno interessando il territorio.

Bomba d’acqua, pochi minuti e strade allagate.

Sono bastati pochi minuti di intensa pioggi, nel primo pomeriggio di oggi, a procurare nuovi disagi alla circolazione, in particolare nella zona est della città. Conivolte le zone di via Strinella e viale della Croce Rossa. Un fiume d’acqua ha invaso anche la statale 17, all’altezza di via della Polveriera.