Inaugurazione oggi del nuovo locale per Gabriele Sorrentino.

Il Nonna Cristina riaprirà le porte alle ore 19 in via Giovanni Di Vincenzo 2, nello stabile dell’Hotel Azzurro.

Stesso stile e stesso calore del centro storico per un nuovo inizio che ha il sapore della resilienza neroverde.

Il successo di chi, nonostante le avversità, stringe i denti e sa che ce la farà perché si affida al proprio impegno e al proprio sacrificio.

IlCapoluogo ha seguito in questi mesi le vicissitudini del giovane imprenditore aquilano e lo ha raggiunto per l’imminente inaugurazione del nuovo locale.

«Sono felice di essere rimasto a L’Aquila, con la mia attività e la mia famiglia» confessa emozionato Gabriele Sorrentino.

I ringraziamenti

«Per questo grande traguardo però devo ringraziare alcune persone: ritengo sia doveroso. In primis Sandro e Riccardo Paolini, i proprietari dell’immobile, che mi hanno concesso in affitto il locale a un prezzo più che ragionevole, umano, e mi hanno dato la possibilità di sistemarlo secondo le mie esigenze. Poi la persona che ha progettato l’ambiente interno e che, dopo aver seguito la mia apertura in centro, ha trasposto lo stesso stile nell’ultimo locale: parlo del professor Roberto Castri. Inoltre devo ringraziare la Steant che ha lavorato per me notte e giorno, l’instancabile ditta di Andrea Pasquale D’Amato, il montatore-smontatore Angelo e Stefano Volpe per la sua estrema disponibilità. Devo peraltro ringraziare Piero Baldoni il cui immobile lascio ma della cui amicizia e del cui rispetto sono fiero e felice.»

«Ma il motore di tutto, ciò che mi ha dato e continua a darmi tutti i giorni la forza di lottare, sono mia moglie e le mie figlie Cristina e Andrea: la mia famiglia.»

E familiare sarà l’accoglienza e l’atmosfera del nuovo Nonna Cristina, in un ambiente più raccolto di quello dell’ultima stagione in viale della Croce Rossa: meno tavoli per una maggiore attenzione alla clientela che da anni segue Sorrentino.

Obiettivo qualità, non quantità: attenzione e premura.

Per lo stesso motivo, dopo l’inaugurazione di domani alle 19, il locale riaprirà ufficialmente lunedì 14, per tornare a salutare i clienti senza stress e senza fretta.

Stasera però Sorrentino e il suo fedele staff aspettano gli aquilani in via Giovanni Di Vincenzo 2, a dimostrazione del fatto che la tenacia neroverde non è solo una “leggenda metropolitana”.