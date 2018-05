Campionessa italiana di Kickboxing a 10 anni

Si chiama Valeria D’Angeli, ha 10 anni, è reatina ed è la campionessa italiana di Kickboxing.

Valeria ha vinto la medaglia d’oro ai campionati Italiani di categoria 40 kg, imponendosi su altre atlete provenienti da tutta Italia.

La campionessa è di Fiumata, frazione di Cittaducale e ha vinto il torneo organizzato dalla FIKBMS a Rimini, in Emilia Romagna, gareggiando per la scuola I.K.B di Pescina, L’Aquila.

Il Kickboxing è infatti uno sport da combattimento di origine giapponese importato dagli Stati uniti e che unisce le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato.

È uno sport sempre più scelto dalle donne perché è una disciplina che allena il corpo e la mente, consigliata per chi vuole riacquisire fiducia nei propri mezzi, per chi vuole mettersi alla prova e per chi, semplicemente vuole avere una muscolatura scolpita.

Foto di Rietilife