Arischia cardioprotetta con 2 defibrillatori

Arischia cardioprotetta con due nuovi defibrillatori.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato acquistato posizionato nella piazza centrale della frazione dell’Aquila un defibrillatore fisso ed uno portatile a servizio delle esigenze della comunità.

L’iniziativa, che si è conclusa con una semplice ma commovente cerimonia alla quale ha partecipato tutto il paese, è stata possibile grazie ad una sinergia e collaborazione di tutte le associazioni del luogo: la Pro Loco, Abruzzo Fiera, Associazione Alpini, Gruppo Culturale l’Arca, l’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali ed anche la squadra di Calcio di Arischia, il tutto con il fattivo supporto delle attività commerciali del paese.

Arischia si dota così di un supporto fondamentale per la sicurezza e la protezione di tutta la popolazione che è anche un importante presidio di prevenzione in un ambito quello dei problemi cardiologici che sono tra le principali cause di morte nel mondo.