Mamme, la prevenzione è vita

La Festa della Mamma diventa l’occasione per parlare di prevenzione del tumore dell’utero e della mammella.

Un convegno a cui prenderanno parte il Dott. Antonio Addari, chirurgo senologo e presidente della LILT sezione provinciale dell’Aquila, la Dott.ssa Paola Catana, specialista in ginecologia ed ostetricia, il Dott. Vincenzo Vittorini, chirurgo e il Dott. Antonio Fileni specialista in urologia. Interverranno inoltre il vicesindaco Guido Quintino Liris e la presidente di Mamme per L’Aquila Valeria Baccante.

Il Convegno si terrà il 12 maggio 2018 dalle 16:30 alle 18:00 a L’Aquila presso Palazzo Fibbioni, Sala Rivera.