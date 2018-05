UTILI

Interruzione fornitura idrica sabato 12 maggio

L'area interessata comprende: Piazza Battaglione Alpini, Via delle Tre Spighe, Via della Genca, Via S. Maria del Soccorso, Via San Basilio, Via e Piazza S. Amico, Via Antinori, Via Collebrincioni, Via D'Appari, Via del Guasto, Via Porcinari, Via San Silvestro, Via Duca degli Abruzzi.