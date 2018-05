Comune L’Aquila, Biondi ha fatto tanto

«Chi di speranza vive, disperato muore… Questo proverbio ben si adatta all’opposizione di centro sinistra al Consiglio comunale dell’Aquila»

A dichiararlo i capigruppo consiliari del Comune dell’Aquila, Giorgio De Matteis (Fratelli d’Italia), Roberto Junior Silveri (Forza Italia), Daniele Ferella (Noi con Salvini), Daniele D’Angelo (Benvenuto Presente), Roberto Santangelo (L’Aquila Futura), Raffaele Daniele (Udc).

«La minoranza ha pensato di attaccare duramente e su più fronti – spesso con motivi futili – la maggioranza di centro destra. E ora deve tornarsene a casa con le pive nel sacco, poiché queste invettive hanno reso ancora più forte la maggioranza stessa e più solidi i rapporti tra le componenti della coalizione di governo.»

«Il centro sinistra, nel devastante decennio di governo che ci ha preceduto, è stato abituato a vertici di maggioranza che terminavano rasentando lo scontro fisico. Noi, al contrario, abbiamo uno stile diverso, improntato al dialogo costruttivo, e anche la città se n’è accorta. Ci vediamo due volte al mese e se in una (in una) occasione ci sono stati dei momenti di tensione, questi accadono in tutte le famiglie. Momenti durati un batter d’occhio visto che l’intesa è stata presto ritrovata senza che il clima si deteriorasse.»

«Siamo consapevoli che il nuovo clima che si respira in Comune da dieci mesi a questa parte sia diverso rispetto a quello che è stato vissuto per dieci anni e che ciò dia fastidio a qualcuno. Ma è stato proprio grazie a questo rinnovato modo di fare che in meno di un anno l’amministrazione del Sindaco Pierluigi Biondi è riuscita a centrare degli obiettivi impensabili nel decennio precedente: gli investimenti sulle opere pubbliche, il recupero dei fondi per L’Aquila in base alla legge regionale 41, i nuovi disciplinari che hanno messo ordine a tante materie a cominciare dal regolamento sullo Sport, il reperimento di decine di milioni di euro per interventi sul Gran Sasso di cui sarà fornito il dettaglio a breve, ecc.»

«In poche parole, al nulla dei due lustri che ci hanno preceduto abbiamo sostituito, in meno di un anno, una serie di iniziative concrete e utili per L’Aquila; alcune di queste iniziative sono in fase embrionale, non c’è dubbio, e ciò per il poco tempo che finora abbiamo avuto a disposizione. Ma presto sarà tangibile il loro sviluppo.»

«L’opposizione forse ancora non digerisce al ruolo cui è stata relegata dalla città nel giugno dello scorso anno, ma deve arrendersi all’oggettività dei fatti, al fallimento del suo decennale governo e ai risultati che il Sindaco Biondi e la maggioranza di centro destra che lo sostiene stanno ottenendo e che sono sotto gli occhi di tutti.»