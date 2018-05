Prosegue il tempo instabile: nelle prossime ore attesi rovesci e temporali anche in Abruzzo.

La nostra penisola continua ad essere interessata da masse d’aria fresca ed instabile provenienti dai vicini Balcani che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni, Abruzzo compreso, dove, nelle prossime ore, sono attese nuove formazioni temporalesche che, dalle zone interne e montuose, tenderanno ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari, interessando localmente anche le aree costiere. In serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ma permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi anche nella giornata di giovedì, con temporali in sviluppo sulle zone interne e montuose a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, in estensione verso il settore orientale. Inoltre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la persistenza di condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni, mentre nel fine settimana, in particolar modo nella giornata di domenica, assisteremo all’arrivo di impulsi di aria fresca di origine atlantica che favoriranno un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle regioni centro-settentrionali con rovesci e manifestazioni temporalesche anche di forte intensità: alla base dei dati attuali, dunque, la stabilità è ancora molto lontana ma si tratta di una situazione tipica della stagione in corso.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni a ridosso dei rilievi e, occasionalmente, sul settore orientale e costiero, mentre dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad una progressiva intensificazione della nuvolosità con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, a partire dalle zone interne e montuose, in estensione, nel pomeriggio-sera, verso le zone pedemontane, collinari e, occasionalmente, lungo la fascia costiera. In tarda serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ma permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi nella giornata di giovedì, specie nel pomeriggio-sera.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, occidentali altrove. Possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)