Maltempo, a terra un grosso ramo

Un grosso ramo si stacca dall’albero e finisce a terra, la denuncia: «Il marciapiede è un’immensa giungla».

Un residente di via Mulino di Pile si rivolge a #dilloalcapoluogo: «Un grosso ramo si è staccato dall’albero e per poco non è finito in strada».

Ramo a terra e marciapiede «come una giungla».

«Abito in via mulino di pile affianco al supermercato; quello nella foto è un grosso ramo che si è staccato dall’albero di fianco (cresciuto nel marciapiede)… per poco non finiva in strada. Tutto il marciapiede è un’immensa giungla».

Dillo al capoluogo.

