D’Alfonso,prossime ore sostituto Di Matteo

“Nelle prossime ore sostituirò Di Matteo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, rispondendo ai giornalisti a margine del Consiglio regionale.

Durante l’Assemblea, che ha votato contro l’incompatibilità del governatore eletto senatore lo scorso 4 marzo, l’assessore dimissionario, Donato Di Matteo (ex Pd e ora Regione Facile) ha regalato due libri al governatore al termine di un intervento polemico. [Forza Italia, D’Alfonso rimuova incompatibilità]

“Sono contentissimo che Di Matteo mi abbia donato libri – ha commentato D’Alfonso – e uno dei due addirittura parla del partito d’azione, che non significa partito dell’inazione, che mi ha fatto venire in mente l’assoluta assenza dalla Giunta dei due assessori (l’altro è Gerosolimo, ndr.). Il libro più importante che Di Matteo mi ha regalato – ha aggiunto il governatore – è un inno al partito d’azione. Il secondo è sul narcisismo, che penso secondo lui mi riguardi direttamente”.