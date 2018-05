Comune, De Blasis lascia Forza Italia

La consigliera Elisabetta De Blasis aderisce al Gruppo Misto.

«Lasciare il partito con cui sono stata eletta, Forza Italia, è una scelta dolorosa ma necessaria per continuare a svolgere il compito assegnatomi dagli elettori quasi un anno fa. – dichiara Elisabetta De Blasis – In questi mesi ho lavorato esclusivamente per il bene dell’Amministrazione, a sostegno del sindaco, Pierluigi Biondi.»

«Continuerò, convintamente, a far parte della maggioranza che governa questa città, consapevole che le scelte che prenderò d’ora in poi saranno frutto di attente analisi e riflessioni con il primo cittadino nei confronti del quale confermo la fiducia piena e incondizionata.»

Da verificare quanto la spaccatura seguita all’approvazione del documento sullo SPRAR abbia influito sulla decisione della consigliera comunale.