Borse di studio, assegnati 720mila euro. Pietrucci: “Un primo passo indispensabile”

Il Sottosegretario Regionale Capogruppo di Art.1 Mdp Abruzzo Mario Mazzocca e l’Assessore Marinella Sclocco del Gruppo Mdp in Consiglio Regionale esprimono soddisfazione per l’approvazione del progetto di legge n. 472 del quale è stato proponente lo stesso Mazzocca con il collega Pierpaolo Pietrucci e che assegna per l’anno 2018 al Dipartimento della Giunta Regionale competente una somma pari ad euro 720.000,00 al fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di competenza della Regione pari al 40% dell’assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.

“Con questo provvedimento – dichiarano il Sottosegretario Mazzocca e l’Assessore alle politiche sociali Sclocco – la Regione oggi ha attuato un importante aspetto del diritto allo studio, qual è appunto quello dei sussidi concessi attraverso le borse di studio. Certo, a causa delle compatibilità del bilancio regionale, si tratta di una risposta parziale ai timori nutriti da tanti studenti che frequentano le Università abruzzesi. A proposito di esiguità delle risorse, è doveroso ricordare che, senza la disponibilità dimostrata dall’Assessore al Bilancio Silvio Paolucci, non sarebbe stato possibile neanche questo primo passo per rendere un po’ più effettivo il diritto allo studio”.

Il provvedimento, licenziato all’unanimità, è stato approvato oltre che da Mazzocca e Sclocco anche dai consiglieri di maggioranza Pietrucci, Paolucci, Di Nicola, Berardinetti, Paolini, Monaco, Di Pangrazio, Mariani, Balducci, Pepe, D’Ignazio e dagli otto consiglieri di minoranza presenti Sospiri, Febbo, Marcozzi, Smargiassi, Mercante, Ranieri, Pettinari e Bracco.

Pietrucci: “Un primo passo indispensabile”

“E’ un primo passo, parziale, ma indispensabile, che non posso che accogliere con soddisfazione”: il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci commenta così l’approvazione del progetto di legge n. 472 che assegna per l’anno in corso 720mila euro per coprire la quota di competenza della Regione (pari al 40 per cento) dell’assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio. Pietrucci ha presentato il progetto di legge assieme al collega Mario Mazzocca.

Pietrucci oltre a Mazzocca ringrazia l’assessore al Bilancio Silvio Paolucci per la disponibilità dimostrata, e la collega Marinella Sclocco per l’interessamento e l’impegno: “E’ stato un lavoro di squadra che ha pagato, in un settore, quello del diritto allo studio, che è fondamentale e irrinunciabile. Certo, dovevamo fare i conti con le ristrettezze di bilancio e probabilmente non siamo riusciti a dare risposta ai timori e alle preoccupazioni di tutti gli studenti, ma è importante avere segnato un passo e avere aperto un cammino. Provvedimenti come questo oltre a incidere positivamente nel tessuto sociale della nostra regione, rappresentano simbolicamente dei riferimenti per la possibile ripartenza di tutta la nostra parte politica”.