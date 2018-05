ASL 1 Abruzzo, saranno assunti 7 medici

Asl 1 Abruzzo: via alle procedure per l’espletamento di due concorsi.

Saranno assunti 7 medici, di cui 5 per Neonatologia e 2 per Pediatria.

Con l’imminente approvazione dell’atto aziendale la Asl avvia la stagione dei concorsi, destinata a potenziare nettamente gli organici e a migliorare il livello complessivo dei servizi in provincia. Una tornata di assunzioni che imprimerà una forte accelerazione al potenziamento di personale rafforzando, nei prossimi mesi, l’attività di numerosi reparti ospedalieri. I primi due concorsi con cui si aprirà la corposa immissione di nuovo personale saranno quelli di pediatria e neonatologia per i quali la Regione ha già dato l’autorizzazione alla Asl e che costituiscono un’anticipazione del piano di assunzioni del 2018.

Nei giorni scorsi la direzione Asl, guidata dal Manager Rinaldo Tordera, ha avviato le procedure per il concorso di pediatria, che servirà a reclutare 2 medici e per quello di neonatologia che permetterà all’azienda di assumere altri 5 medici, portando a 7 il numero di dirigenti medici che prenderanno servizio all’interno delle varie aree della provincia.

«L’arrivo di questi 7 medici – dichiara il manager della Asl, Tordera – sarà solo un ‘antipasto’ della massiccia assunzione di nuovi operatori che ci consentirà di rafforzare la dotazione di personale: In tal modo provvederemo a integrare gli organici laddove sono meno folti e, al contempo, avremo la possibilità di alzare ancora l’asticella della qualità in quegli ospedali dove già disponiamo di servizi molto efficienti. Va sottolineata la grande disponibilità della Regione, in particolare dell’assessore regionale Silvio Paolucci, che ha dato risposte in tempi brevi alle nostre richieste, dandoci la possibilità di anticipare alcuni dei concorsi da bandire nell’anno corrente. In virtù dell’attenzione dell’assessorato regionale – conclude Tordera – ora siamo nelle giuste condizioni per condurre in porto le selezioni pubbliche nel più breve tempo possibile, tenendo ovviamente conto dei tempi tecnici fissati dalla normativa.»