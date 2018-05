Rovesci al mattino sul settore orientale, temporali su zone interne nel pomeriggio-sera.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di intense cellule temporalesche lungo la dorsale appenninica, in estensione verso il settore tirrenico nel corso del pomeriggio-sera, con fenomeni localmente di forte intensità, in graduale attenuazione in tarda serata-nottata. Anche la nostra regione sarà interessata dall’instabilità che si manifesterà anche al mattino, inizialmente sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, con addensamenti associati a rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone montuose, mentre tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di intense formazioni temporalesche che, dalle zone montuose, tenderanno nuovamente ad interessare l’Aquilano, la Marsica e il vicino Lazio, risultando localmente di forte intensità. E se dalla tarda serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, l’instabilità tornerà nuovamente a manifestarsi nelle prime ore della giornata di mercoledì, ad iniziare dal settore orientale con possibili annuvolamenti associati a precipitazioni, in attenuazione lungo la fascia costiera, mentre nel pomeriggio i temporali interesseranno nuovamente le zone montuose ed il settore occidentale della nostra regione. Ma l’instabilità continuerà a manifestarsi per gran parte della settimana a causa dell’arrivo di nuovi impulsi di aria fresca provenienti dai vicini Balcani e dall’Europa orientale che, tra giovedì e venerdì, favoriranno nuove manifestazioni temporalesche pomeridiane lungo la dorsale appenninica, in estensione verso il settore adriatico.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone pedemontane, collinari e, localmente, lungo la fascia costiera con possibilità di rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, specie al mattino, mentre tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità sulle zone collinari prossime alla costa e lungo la fascia costiera, mentre addensamenti consistenti tenderanno a svilupparsi sulle zone alto collinari e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente anche intense, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e verso il vicino Lazio. In tarda serata-nottata assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità, tuttavia l’instabilità tornerà a manifestarsi nelle prime ore della giornata di mercoledì, ad iniziare dal settore orientale e costiero.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera. Possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)