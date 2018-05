Sottoservizi al Castello, città spaccata in due

A volte ritornano. Sono i sottoservizi su via Castello, che a distanza di un anno si ripropongono. I commercianti si preparano a disagi.

Il cartello che annuncia l’imminente cantierizzazione di via Castello fa discutere commercianti e residenti. Su via Castello non si potrà parcheggiare, ma sono transitare. “Doppio senso di marcia per fare manovra in corrispondenza di viale Malta, punto in cui parte il cantiere” – dichiarano al Capoluogo i vigili urbani.

Divieto di sosta su ambo i lati di via Castello

“Per foza di cose abbiamo dovuto chiudere perché il cantiere insiste proprio sulla curva che porta a piazza Battaglione Alpini. L’arteria è aperta per agevolare residenti sulle traverse, ma non si potrà parcheggiare”- aggiungono i vigili urbani. [ordinanza]

L’ira dei commercianti: Pretendiamo rispetto!

Più di un mese, dall’8 maggio al 22 giugno, il cantiere “ci terrà di nuovo in prigione come accaduto lo scorso anno. Perché non ci hanno avvertiti? Veniamo a conoscenza dell’inizio del cantiere solo grazie al cartello, nessuno ci comunica nulla. Eppure noi commercianti dovremmo essere tenuti in considerazione” – dichiara al Capoluogo Federica Beniamino titolare di Tofino Shop.

“Devono lavorare loro, ma anche noi e lo stiamo facendo tra mille disagi continuando ad offrire un servizio ai cittadini. Pretendo rispetto! I disagi si moltiplicheranno nei giorni del mercato europeo e dello Street Food quando l’affluenza moltiplicherà”.