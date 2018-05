La settimana si apre all’insegna dell’instabilità, anche sul nostro territorio, con temporali pomeridiani.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani che determinano la formazioni di annuvolamenti sull’Adriatico centro-meridionale e favoriscono lo sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica. La nostra regione risulta, al momento, interessata da annuvolamenti che hanno raggiunto il Chietino con rovesci, anche a carattere temporalesco; temporali che, nelle prossime ore, torneranno a svilupparsi sulle zone collinari, interne e montuose, in estensione, nel corso del pomeriggio, verso l’aquilano e verso la Marsica ma in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nei prossimi giorni, la nostra penisola continuerà ad essere interessata da condizioni di instabilità che, al primo mattino, potranno manifestarsi sull’Adriatico centro-meridionale, mentre nel pomeriggio i temporali torneranno a svilupparsi lungo la dorsale appenninica e sulle regioni settentrionali, mentre, a partire da mercoledì i temporali pomeridiani torneranno ad estendersi verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico. Da monitorare, inoltre, un possibile ulteriore aumento dell’instabilità nel corso del fine settimana, in particolar modo nella giornata di domenica: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano e nel Teramano, mentre addensamenti consistenti saranno presenti, al primo mattino, nel Pescarese e nel Chietino, dove, in particolare su quest’ultima, non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio torneranno a svilupparsi addensamenti consistenti sulle zone alto-collinari e montuose, con rovesci temporaleschi, in estensione verso l’Aquilano e verso la Marsica ma in graduale attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di martedì: al mattino saranno possibili annuvolamenti e rovesci sul settore costiero, nel pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti sulle zone montuose con manifestazioni temporalesche in estensione verso il settore occidentale della nostra regione.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)