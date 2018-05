Polo Museale dell’Abruzzo 3D Project

Era stato illustrato l’anno scorso al MuNDA dell’Aquila da Lucia Arbace e dall’architetto Danilo Prosperi – Archimetria Group.

Allora era un progetto.

Ora, a quasi un anno di distanza, è diventato realtà.

Lucia Arbace e Mauro Congeduti , direttore del MuNDA, mercoledì 9 maggio alle 17.30 presenteranno i lavori conclusivi, alla presenza di Danilo Prosperi che ha realizzato il progetto, sui “ Capolavori dell’arte abruzzese in 3D e Virtual Tour dei principali Musei dell’Abruzzo” viaggio nelle nuove tecnologie , innovative, applicate ai Beni Culturali.

L’obiettivo, intrigante e nuovo, pienamente raggiunto, è stato quello di un’ottica diversa, all’avanguardia, un passato che va verso il futuro.

Sono stati così oggetto di studio, RUP del Progetto l’architetto Giulia Tortoriello, le opere custodite nei musei abruzzesi attraverso l’uso di tecnologie 3D, scansioni e riproduzioni 3D digitali in H.D., Virtual Tour in H.D. immersivi ed interattivi, utilizzo dei Visori 3D per la realtà virtuale, stampa 3D, raggiungendo massimi risultati sotto il punto di vista della qualità e della definizione dei Modelli 3D prodotti.

I lavori sono stati pubblicati su piattaforme globali SketchFab, Google Maps & Street View, e sul sito ufficiale del Polo Museale dell’Abruzzo www.musei.abruzzo.beniculturali.it.

Giovedì 17 maggio lo stesso progetto sarà presentato a Villa Frigerj, ore 19.00, con interventi di Lucia Arbace, Danilo Prosperi, Valentina Belfiore, Giulia Tortoriello.

MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo

pm-abr@beniculturali.it

www.musei.abruzzo.beniculturali.it