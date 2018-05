Mega sequestro di surgelati a L’Aquila

Multa e sequestro surgelati nel grande ipermercato nei pressi del cimitero. Nas in azione.

Il Capoluogo, in esclusiva, ha verificato che nella giornata di sabato, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara sono entrati in azione a L’Aquila. Controlli in un supermercato, sequestrati surgelati ed elevata sanzione.

L’intervento dei Nas: 72 ore di tempo per ripristinare la corretta conservazione.

I carabinieri dei Nas di Pescara nella mattina di sabato hanno effettuato dei controlli presso l’ipermercato vicino al cimitero, riscontrando irregolarità nella conservazione dei surgelati. Così è scattato il sequestro della merce e la multa, con l’obbligo di adeguarsi per la corretta conservazione degli alimenti entro le 72 ore. Questa mattina i banchi riservati ai surgelati risultano ancora parzialmente vuoti. Probabilmente l’intervento dei Nas è stato sollecitato da alcuni clienti, che avevano notato da diverso tempo problemi con i surgelati. Nello specifico i clienti lamentavano anomala presenza di ghiaccio nei frigo.