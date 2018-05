Marco Parravano, Implantologia dentale

Implantologia dentale a carico immediato. Il Dottor Marco Parravano direttore del Centro di Implantologia Dentale di L’Aquila fa il punto sulle più recenti innovazioni in materia di implantologia a carico immediato.

E’ fortunatamente diventata una terapia di successo nella pratica odontoiatrica, un argomento che incuriosisce molto il pubblico che rimane quasi incredulo sulle potenzialità di questa innovazione. La terapia consente, nell’arco di tempi molto brevi, di ripristinare il sorriso e la funzionalità della bocca dei pazienti. Oggi proviamo ad approfondire la tematica con l’aiuto del Dottor Marco Parravano direttore del Centro di Implantologia Dentale di L’Aquila all’interno degli Studi Medici Polispecialistici L’Aquilone.

Il Capoluogo vi propone una visita guidata all’interno di questa struttura: un viaggio virtuale e non, per spiegare da vicino, anche attraverso la voce dei pazienti, la tecnica implantare che viene effettuata in sole otto ore, definita dal dottore “ implantologia tutto in un giorno“.

“Siamo in grado di riabilitare una intera arcata dentaria in sole otto ore! La terapia si divide in due parti: chirurgica e protesica” – spiega il dottor Parravano. “È possibile estrarre denti malati e irrecuperabili, modificare l’anatomia ossea e gengivale, inserire impianti nelle sedi progettate e posizionare nuovi denti fissi, tutto questo nell’arco di sette-otto ore” in un centro moderno ed altamente tecnologico che insieme ad uno staff professionale e specializzato accompagnano il paziente in tutte le fasi dell’intervento.

Il centro si divide in due macroaree: quella amministrativa dedicata alla gestione dei pazienti e quella operativa.

Gli ambienti dell’area operativa del Centro di Implantologia Dentale

Si parte dalla Sala dedicacata alla Sterilizzazione: “E’ adeguatamente strutturata secondo le normative vigenti, eseguiamo un rigido protocollo che va dalla detersione degli strumenti fatta con appropriati macchinari a un passaggio in ultrasuoni fino all’ultimo step con l’autoclave che garantisce una sterilità assoluta”- spiega il dottor Parravano.

A seguire la Sala di Radiologia con tutta la piu moderna strumentazione per effettuare esami che vanno dall’ortopanoramica al telecranio, dalla stratigrafia dell’ATM alla TAC volumetrica che permette la visualizzazione tridimensionale degli esami radiologici. Questi ultimi, associati alla tecnologia di programmi informatici particolari, permettono di stabilire a priori la posizione degli impianti da inserire, di conoscere la morfologia dell’osso da utilizzare e di realizzare una protesi provvisoria precisa prima della esecuzione della terapia.

La Sala Chirurgica è l’area clou della struttura, qui vengono posizionati gli impianti nell’arco di circa due ore. Le telecamere ci portano all’interno nel momento di un intervento di chirurgia a carico immediato. A seguire la Sala Degenza post operatoria che favorisce il risveglio dalla anestesia ed in ultimo la Sala Protesi dedicata alla applicazione (in tre – quattro ore) della protesi provvisoria fissa sugli impianti.

L’Area Odontoiatrica è l’altra grande area di cui si compone il Centro formata da altre sale che invece mantengono finalità e caratteristiche strutturali di tipo dentistico dove si effettuano terapie come l’Ortodonzia, Conservativa, Endodonzia, Protesi, Igiene e trattamenti di Estetica dentale.

Estetica, non solo per i denti, ma anche quella del viso: viene mostrata una infiltrazione di acido ialuronico per correggere i solchi naso genieni e quindi per migliorare l’aspetto del viso a tutto tondo.

Un lavoro di squadra multidisciplinare con professionisti di diverse branche mediche che garantiscono un lavoro completo.

C’è addirittura un laboratorio odontotecnico dedicato all’interno del Centro, attrezzato con tecnologie per la progettazione di protesi dentarie in forma digitale a mezzo computer e macchine all’avanguardia come i fresatori robotici che con assoluta precisione e velocità realizzano strutture dentali di alta qualità ed estetica.

Oltre il laboratorio il Centro dispone anche di una Sala per corsi d’aggiornamento professionale, attrezzata con tecnologie che permettono la visione “ live” sul maxischermo, dell’intervento chirurgico eseguito in Sala operatoria.

Una filiera che funziona benissimo e dà grandi soddisfazioni ai pazienti.

Nel video una paziente parla della sua esperienza: “Le mie amiche non credevano che fosse possibile tutto questo in un giorno, ancora adesso quando mi guardo allo specchio sono felicissima del mio sorriso. Ho scelto questa struttura per i tempi celeri, altri professionisti mi avevano parlato di mesi ed anni”. E il dolore? “nessun dolore, solo un minimo gonfiore dovuto all’intervento. Lo rifarei, sono entusiasta”.

[PUBLIREDAZIONALE A PAGAMENTO]