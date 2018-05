Comune, Prove tecniche di Anatra Zoppa

Comune L’Aquila, Prove tecniche di Anatra Zoppa?

«Il teatrino politico di questi giorni è una prova generale di intesa tra Forza Italia, L’Aquila futura e una parte del centrosinistra nel caso in cui arrivasse una sentenza negativa per la maggioranza sul caso anatra zoppa?»

A sollevare l’interrogativo è il deputato della Lega, Luigi D’Eramo, alla luce delle recenti polemiche sull’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’opposizione sull’allargamento delle misure Sprar ai minori non accompagnati.

«Visto che Forza Italia e L’Aquila Futura si dicono così coerenti nel rispetto degli impegni amministrativi assunti, si vedano le giustificazioni fornite sul caso Sprar, invitiamo l’assessore Francesco Bignotti, come ha annunciato a più riprese, a predisporre il nuovo bando per le assegnazioni del Progetto Case con specifiche premialità per gli aquilani. Questa storia è congelata da sette mesi: la Lega invita Bignotti, con l’aiuto di Forza Italia, a completare l’iter entro dieci giorni, diversamente gli atti amministrativi saranno predisposti da noi.»

«Si cerca di far passare l’idea – conclude D’Eramo – che sia stata la maggioranza a portare avanti l’iniziativa sul progetto Sprar. Così non è affatto. E per colpa di questo improvvido modus operandi, ora l’assessore Bignotti sarà costretto a dare corpo all’ordine del giorno presentando una delibera di giunta che, per ovvi motivi, non essendoci il Passo Possibile e il Pd nell’esecutivo, non avrà i voti per essere approvata. Questo è il frutto della confusione e delle sconsiderate fughe in avanti di due forze che in teoria dovrebbero sostenere la maggioranza e il sindaco Pierluigi Biondi.»