Progetto “Delegazione Amica”: carte d’identità elettroniche a Sassa e Paganica.

Nell’ambito del progetto “Delegazione Amica”, a partire da lunedì 14 maggio sarà attivo il servizio per il rilascio della carta di identità elettronica anche nelle delegazioni comunali di Sassa e Paganica (dal mese di dicembre 2017 il servizio è attivo negli Uffici comunali dell’Anagrafe, in via Roma 207/A).

Nelle due delegazioni, inoltre, sempre a partire da lunedì 14, saranno attivate altrettante postazioni di protocollo generale, per la ricezione delle comunicazioni e delle istanze rivolte all’ente.

Lunedì 14 maggio sarà riaperta la delegazione comunale di Arischia, chiusa da alcuni mesi e operativa solo a domanda individuale dell’utenza.

«Potenziare i presìdi comunali sul territorio con nuovi servizi offerti all’utenza è una priorità di questa Amministrazione – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – L’obiettivo è colmare la distanza, non solo fisica, tra pubblica amministrazione e cittadini, soprattutto anziani e con difficoltà motorie.»

Questi gli orari di apertura al pubblico delle tre delegazioni:

Paganica: dal lunedì al venerdì ore 9-12; martedì e mercoledì anche 15.30-17.30.

Sassa: mercoledì ore 9-12 e 15.30-17.30; venerdì ore 9-12.

Arischia: lunedì ore 9-12.