Calcio, Battistini e lo staff sul futuro

Post L’Aquila-Vastese, terminata 3-3: arrivano le parole di mister Pierfrancesco Battistini, che si presenta ai microfoni della stampa con l’intero staff tecnico.

“La reazione dei ragazzi mi è piaciuta molto. Sapevo che la Vastese non avrebbe voluto perdere la terza partita di fila, non era semplice. Con grinta e determinazione abbiamo raggiunto il pari. Avremmo potuto vincerla, ma anche perderla. Pensiamo di aver offerto come sempre un grande spettacolo a coloro che ci hanno sempre seguito”.

“Sarebbe inutile ripetere parole sulle nostre difficoltà. I play off? Non ci saremmo aspettati il Matelica. I campionati sono belli anche per questi, con felicità e amarezze. È stato un grande campionato, onorato da tutti”.

“Chi non vorrebbe fare calcio a L’Aquila? – ha proseguito il preparatore atletico Daniele Cola – se i presupposti sono questi, il discorso è diverso. È prematuro parlare del futuro adesso, non sappiamo cosa accadrà. Restare qui insieme sarebbe la cosa migliore, ma ci sarà da attendere”.

Nessuno della Vastese presente in sala stampa.