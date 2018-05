Prosegue il tempo instabile: attesi ancora rovesci e temporali nel fine settimana.

La nostra penisola risulta ancora interessata da una vasta circolazione depressionaria posizionata ad ovest della Sardegna che, nelle prossime ore, continuerà a mantenere attive condizioni di instabilità anche sulla nostra regione, dove sono attesi ancora rovesci al mattino, specie sulle zone collinari e montuose, mentre annuvolamenti e rovesci potranno interessare anche le località costiere nella prima parte della mattinata; schiarite saranno possibili tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità sulle zone collinari, interne e montuose con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in attenuazione in serata e in nottata anche se, l’arrivo di impulsi di aria fresca provenienti dai vicini Balcani, potrebbe favorire episodi di instabilità nelle prime ore della mattinata di domenica, specie sul settore orientale e costiero, mentre nel pomeriggio torneranno a svilupparsi addensamenti sulle zone collinari, interne e montuose con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in temporanea attenuazione in serata e in nottata. Anche gli ultimi aggiornamenti mostrano una certa persistenza dell’instabilità anche nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani, con possibile ulteriore peggioramento a partire da martedì sera-mercoledì: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sul settore orientale e costiero, dove non si escludono rovesci al primo mattino, specie sulle zone collinari e, localmente, lungo le aree costiere con possibilità di temporali. Nel corso della mattinata assisteremo a possibili temporanee schiarite lungo la fascia costiera, mentre addensamenti consistenti continueranno a manifestarsi sulle zone collinari, alto collinari e montuose con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, in estensione, nel corso del pomeriggio, verso l’aquilano e la Marsica ma in attenuazione in serata-nottata. Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio tornerà ad aumentare la nuvolosità anche lungo la fascia costiera con possibili fenomeni di instabilità che potranno manifestarsi anche nelle prime ore della mattinata di domenica, per poi estendersi nuovamente verso le zone interne e montuose nel corso del pomeriggio-sera. Poche novità anche nella giornata di lunedì.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con rinforzi lungo la fascia costiera. Possibili colpi di vento durante i temporali.

Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)