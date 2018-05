L’Aquila Calcio, Battistini: “Chiudere con una vittoria”

Ultimo prepartita della regular season per mister Battistini: “Due squadre motivate, noi siamo ancora qui a lottare”. Sul futuro del tecnico c’è l’occhio della Vastese: “Non ho avuto contatti, ho ancora tanto da fare qui”.

di Claudia Giannone

Ultimo prepartita della regular season per mister Pierfrancesco Battistini: prima dei play off, conquistati domenica a Jesi, arriva l’ultimo match della stagione: tra le mura amiche, arriva la Vastese.

“Vogliamo chiudere con una vittoria e agganciare il quarto posto: giocheremo al massimo come sempre, i play off già conquistati non contano in questo. È difficile giudicare in casa d’altri: la Vastese ha fatto molto bene nel girone d’andata, poi non so cosa sia successo. Ho visto un bellissimo calcio da parte loro nella prima parte dell’anno, poi sono mancati i risultati”.

Problema al dito per Gagliardini, nulla di preoccupante, sarà a disposizione. Marra e Ranelli ancora out. Da valutare Pupeschi, diffidato, in vista dei play off.

“Anche la Vastese arriverà motivata. È un derby che all’andata abbiamo perso, non so come. Verranno per fare il loro massimo. Noi, al netto delle varie difficoltà, siamo ancora qui a lottare: c’è un po’ di tensione e amarezza per ciò che abbiamo passato, ma onoreremo come sempre l’impegno”.

“Domenica non stavamo festeggiando per i play off, stavamo riflettendo sugli errori fatti in campo – ha proseguito – l’avversario preferenziale a questo punto, per cercare di recuperare i danni della stagione dal punto di vista economico, sarebbe l’Avezzano. L’eventuale incasso dei play off andrebbe interamente a squadra e staff tecnico, che hanno sempre lavorato onestamente, anche senza stipendio”.

Voci sul futuro di mister Battistini: si è parlato proprio dell’interesse della Vastese.

“Non ho avuto contatti ufficiali con nessuno. Non ho tempo di pensare ad altre situazioni in questo momento, ho ancora tanto lavoro da fare a L’Aquila. Conoscete il mio pensiero a riguardo: c’è bisogno di qualcosa di concreto qui, da questo dipenderà il nostro futuro. Il contributo dell’ANCE è fermo alla scorsa settimana, quindi a circa metà mensilità”.