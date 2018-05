Weekend con L’Aquila Horror Film Festival

Parte nel pomeriggio di venerdì 4 a L’Aquila la terza edizione de L’Aquila Horror Film Festival con proiezioni, incontri, stand tematici, mostre e giochi di ruolo che animeranno per 3 giorni il nostro capoluogo.

Il primo appuntamento è per le ore 19.00 presso la sala 7 del Movieplex dove ci sarà la cerimonia di inaugurazione che vedrà protagonista Claudio Zamarion produttore e fotografo. Zamarion parlerà del suo nuovo film “Parasitic twin” girato anche in Abruzzo di cui verrà proiettata un’anteprima di 20′. Inoltre durante la cerimonia interverrà per parlare della serie netflix Stranger Things Salvatore Santangelo presidente del Fantasy Fest.

Le anteprime in esclusiva dei film saranno 6 e i corti in concorso saranno 10. La giuria sarà composta dal presidente Claudio Zamarion di Angelika Vision, da Paolo di Orazio scrittore fumettista, da Giancarlo Gentilucci di Arti e Spettacolo e dagli studenti del CSC Abruzzo coordinati da Alessia Moretti.

Per prenotare gli eventi si può chiamare la Multisala Movieplex al 0862 317441.

PROGRAMMA AQ HORROR FILM FESTIVAL III

VENERDI’ 4 MAGGIO 2018

Ore 17 – FOYER MULTISALA MOVIEPLEX – Via L. Da Vinci

APERTURA HORROR VILLAGE – STAND TEMATICI

APERHORROR

WORKSHOP DISEGNI E FUMETTISTICA FEDERICO CODA, JASMINE SOUID, ALBERTO ROTILI, ANDREA CARPENTE …COORDINA ALBERTO DI MUZIO

ABITI GOTICI MISERY MISTRESS

FUMETTERIA ATLANTIDE

FUMETTERIA THE LOST DUNGEON

HOME MOVIES

SALA 7 MULTISALA MOVIEPLEX – Via L. Da Vinci

ORE 19 -CERIMONIA DI INAUGURAZIONE – SALUTI DEL DIRETTORE ARTISTICO

OSPITE SPECIALE CLAUDIO ZAMARION di ANGELIKA VISION

ANTEPRIMA ITALIANA 30’ “PARASITIC TWIN”

…A SEGUIRE SALVATORE SANTANGELO DI FANTASY FEST INTERVERRA’ SU STRANGER THINGS

Ore 20.15 – PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

MENU’ di Carlos Bigorra Badia, SPA 2017 – 19’

ORE 20.30 -PROIEZIONE FILM ANGOSCIA

ORE 23 – PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

CRISTAL: SANGRE Y AZUCAR di Marco Munoz Flores , SPA/MEX 2018 – 20’

ORE 23.15

PROIEZIONE FILM NOTTE NUDA di Lorenzo Lepori… A SEGUIRE INCONTRO CON L’AUTORE

SABATO 5 MAGGIO 2018

Ore 17 – FOYER MULTISALA MOVIEPLEX – Via L. Da Vinci

APERTURA HORROR VILLAGE – STAND TEMATICI

APERHORROR

WORKSHOP DISEGNI E FUMETTISTICA FEDERICO CODA, JASMINE SOUID, ALBERTO ROTILI, ANDREA CARPENTE …COORDINA ALBERTO DI MUZIO

ABITI GOTICI MISERY MISTRESS

FUMETTERIA ATLANTIDE

FUMETTERIA THE LOST DUNGEON

HOME MOVIES

SALA 7 MULTISALA MOVIEPLEX – Via L. Da Vinci

ORE 20.15 – PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

BEC di Tony Morales, ENG/SPA 2018 – 12’

A SEGUIRE PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

APROPRIACION INDEBIDA di Ana Maria Ferri, SPA 2017 – 9’

A SEGUIRE PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

LA SEPOLTURA di Marco Santeusanio, ITA 2018 – 4’

ORE 20.45 – PROIEZIONE FILM ANTITHESIS…di Francesco Mirabelli

ORE 23 – PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

SAVE di Ivan Sainz Pardo, SPA/GER 2016 – 4’

A SEGUIRE PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

9 STEPS di Marisa Crespo e Moises Romera, SPA 2018 – 7’

A SEGUIRE PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

QUELLA LAMA NEL BOSCO di Antonio Padovani, ITA 2017 – 8’

DOMENICA 6 MAGGIO 2018

Ore 17 – FOYER MULTISALA MOVIEPLEX – Via L. Da Vinci

APERTURA HORROR VILLAGE – STAND TEMATICI

APERHORROR

WORKSHOP DISEGNI E FUMETTISTICA FEDERICO CODA, JASMINE SOUID, ALBERTO ROTILI, ANDREA CARPENTE …COORDINA ALBERTO DI MUZIO

ABITI GOTICI MISERY MISTRESS

FUMETTERIA ATLANTIDE

FUMETTERIA THE LOST DUNGEON

HOME MOVIES

ORE 18 – EVENTO STRAORDINARIO OSPITE PAOLO DI ORAZIO

…A SEGUIRE CERIMONIA DI PREMIAZIONE

SALA 7 MULTISALA MOVIEPLEX – Via L. Da Vinci

ORE 20.15 – PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

SHE, D.I.D. di Joseph Nenci, ITA 2017 – 29’

ORE 20.45 – PROIEZIONE FILM CRAPPY TOILET di Paolo Treviso A SEGUIRE INCONTRO CON L’AUTORE

ORE 23 – PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

COMME TOUS LES MATINS di Cedric Dupuis, FRA 2018 – 18’

ORE 23.20 – PROIEZIONE FILM MC BETTER di Mattia De Pascali A SEGUIRE INCONTRO CON L’AUTORE