Neonato muore dopo il parto

Avvisi di garanzia “tecnici” per nove medici dell’ospedale San Salvatore dopo la morte di un neonato. Atti dovuti per consentire le perizie.

Tragico episodio al “San Salvatore” dell’Aquila, dove un neonato è morto a poche ore dal parto. L’episodio è avvenuto il 29 aprile e la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire l’accaduto. Si sospetta la setticemia come causa del decesso.

Neonato morto, disposte le perizie.

Il gip del Tribunale dell’Aquila, nell’udienza del 2 maggio, ha disposto alcune perizie per fare chiarezza sull’accaduto. Come spiega Il Centro, per far ciò, per motivi tecnici, sono stati inviati 9 avvisi di garanzia ad altrettanti medici. Da parte loro, gli indagati hanno nominato due consulenti che hanno preso parte all’autopsia, mentre i carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche.