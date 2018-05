Parcheggi via Salaria, partono i carotaggi

Iniziano i carotaggi per la realizzazione del parcheggio in Via Salaria Antica Est, di fronte al Progetto CASE di S.Antonio.

Lo rende noto Francesco De Santis, consigliere comunale dell’Aquila con la Lega.

«È un momento importantissimo per il quartiere di Pile, finalmente iniziano i carotaggi. Un progetto che nasce dal grande lavoro svolto dal Consigliere Comunale Ferdinando Colantoni, che ringrazio per la grinta e la passione che ha messo in questi anni di battaglie per la realizzazione di questo importantissimo spazio, e che è stato ripreso anche dal Consiglio Territoriale di Partecipazione VII e dalla Lega che ha richiesto più volte e con forza la realizzazione di quest’opera.»

«Sono fiducioso che il Sindaco e l’amministrazione proseguano il percorso avviato e che nei prossimi mesi il nostro quartiere possa avere, finalmente, un parcheggio che renda sicura e tranquilla una delle arterie principali della zona, attraversata da famiglie e bambini.»