“Mamma, creiamo il tuo nuovo look!” IN-FORMA e-learning school insieme all’equipe IN VOGUE Hair Parrucchieri e alle proprie allieve estetiste, organizzerà una giornata dedicata alle mamme delle proprie allieve per creare insieme un nuovo look beauty.

Il giorno è stato dedicato alle mamme delle allieve estetiste che, in occasione della Festa della Mamma, creeranno un nuovo look delle proprie mamme con la rivisitazione del con trucco e parrucco completato ed arricchito direttamente della loro figlie make-up artist.

L’appuntamento si terrà il giorno 07 maggio, dalle alle 14.00 alle ore 19.00 presso IN VOGUE Hair Parrucchieri (Via Ulisse Nurzia 26) è caldamente gradita la Vostra presenza.