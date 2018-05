Compra casa senza mutuo, a L’Aquila si può

Compra la tua prima casa senza mutuo: a L’Aquila si può.

Vuoi la tua prima casa senza il terrore di contrarre un mutuo con la formula affitto a canone concordato e riscatto finale?

Allora trasforma il tuo affitto in comode rate di anticipo per acquisto dell’abitazione.

Ora tutto questo è possibile a L’Aquila in località via di Sfrizzoli numero 9 a Pettino.

I vantaggi DeA Capital Real Estate SGR*

Canoni agevolati di affitto a partire da 280 euro mensili oltre ad oneri condominiali, riscatto abitazione dopo 6+2 anni con il riconoscimento dell’80% delle rate di affitto.

Tantissimi i vantaggi che DeA Capital Real Estate SGR vi propone. Tra questi: agevolazioni fiscali all’atto di acquisto, alloggi disponibili monocamera, bicamera e tricamere secondo tutte le esigenze.

Gli appartamenti sono antisismici e hanno classificazione energetica A

*DeA Capital Real Estate SGR è la società di gestione del risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi di investimento immobiliare. [Per Informazioni e Appuntamenti 3383414000] [publiredazionale a pagamento]