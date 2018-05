Salute Mentale, attivato sportello d’ascolto

L’associazione “Percorsi”, nella sede di L’Aquila, in Via Saragat-casa dell’associazionismo, ha attivato uno sportello di ascolto che ha l’obiettivo di:

ACCOGLIERE chiunque abbia problematiche più o meno importanti correlate alla salute mentale

ASCOLTARE familiari, amici, conoscenti e persone che percepiscono un disagio e hanno bisogno di un dialogo

ORIENTARE verso percorsi già attivi sul territorio e dove necessario attivarne altri più idonei

L’Associazione Regionale dei Familiari per la tutela della Salute Mentale “Percorsi” si costituisce con l’intento di superare l’isolamento delle persone con problemi di Salute Mentale e delle loro famiglie.

Lo sportello di ascolto si propone di favorire la conoscenza tra familiari che condividono lo stesso problema organizzando gruppi di aiuto – muto aiuto, affrontando insieme i disagi connessi alla patologia dei propri congiunti.

Inoltre verranno svolte dall’associazione, con un servizio di segretariato sociale, funzioni di ascolto, informazione, consulenza professionale e orientamento, per rispondere alle numerose richieste di aiuto provenienti dal territorio. C

Un impegno fattivo per il rafforzamento e la costituzione di reti di sostegno sociale alle persone affette da patologie mentali.

Infine l’associazione “Percorsi” studia e mette in atto strategie adeguate per assicurare un futuro sereno e dignitoso alle persone con problemi di Salute Mentale, soprattutto pensando al momento in cui resteranno prive del supporto familiare. Raccoglie documenti e normative sulla salute Mentale istituendosi come “Centro di Informazione e Documenti sulla Salute Mentale” aperto a tutta la cittadinanza.