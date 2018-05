Piazza Duomo, arriva il Mercato europeo

Dal 18 al 20 maggio in piazza Duomo e corso Federico II la prima edizione del Mercato europeo del commercio ambulante.

Questa mattina a Palazzo Fibbioni la presentazione della prima edizione del Mercato europeo del commercio ambulante. Presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il direttore regionale di Confcommercio, Celso Cioni, il segretario generale Fiva nazionale Armando Zelli, e Alberto Capretti, presidente della Fiva- Confcommercio della provincia dell’Aquila.

Mercato europeo a L’Aquila, dai profumi francesi alla birra belga.

Nel cuore dell’Aquila l’evento per eccellenza legato ad Artigianato e Cibo di Strada: Il Mercato Europeo del Commercio Ambulante – L’Aquila 2018. Per tre giorni da venerdì 18 Maggio a domenica 20 Maggio 2018, L’Aquila è stata scelta dalla Confcommercio nazionale per ospitare il primo mercato europeo che si tiene nel centro-sud. Nel video che segue, i dettagli e gli obiettivi della manifestazione.