Andrea Crippa, i giovani sono la forza della Lega

Andrea Crippa*, coordinatore federale movimento giovani della Lega, ospite di Pausa Caffè. L’intervista del direttore Roberta Galeotti.

Andrea Crippa eletto nel collegio uninominale 3 di Bollate alle scorse elezioni, oggi è a L’Aquila per incontrare i giovani. Primo appuntamento all’università di Scienze Umane e poi a Villa Gioia per presentare il progetto Lega.

“Il partito punta sui giovani. Se non sono loro a occuparsi di politica, sarà la politica a farlo, spesso è accaduto nel peggiore dei modi. La Lega non a caso ha eletto 17 ragazzi sotto i 35 anni che porteranno la loro voce in Parlamento”.

In politica dall’età di 16 anni, si avvicina a Matteo Salvini quando era consigliere comunale a Milano. “Salvini e il suo carisma, la sua capacità di stare in mezzo alla gente. Da lui ho imparato moltissimo, anche dal punto di vista personale”.

Sul Governo…

“Fosse per noi chiuderemmo domani mattina: meno tasse, zero immigrazione clandestina. Noi ci siamo e le porte sono aperte. Ci sono degli egoismi, come quelli del Movimento 5 Stelle che puntano a occupare le poltrone”.

Ad accompagnarlo il consigliere del comune di L’Aquila, Francesco De Santis.

*Fin da giovanissimo è attivista della Lega Nord, laureato in Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, dal giugno 2014 è assistente di Matteo Salvini al Parlamento Europeo. Dal 2015 diviene coordinatore federale del Movimento Giovani Padani. Viene candidato alle elezioni del 2018 dal centrodestra nel collegio uninominale di Bollate alla Camera dei Deputati, venendo eletto.

Guarda la Video Intervista di Roberta Galeotti