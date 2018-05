Andrea Bafile, una mostra di modellismo navale

Modellismo navale per il centenario della morte di Andrea Bafile.

Si inaugurerà domani, giovedì 3 maggio, la mostra di modellismo navale dedicata al centenario della morte del Tenente di Vascello Andrea Bafile, l’eroe della Prima guerra mondiale decorato di Medaglia d’oro al valor militare per l’ardimentosa azione di difesa di Venezia – sotto attacco da parte degli austriaci – nella notte tra l’11 e il 12 marzo 1918.

L’esposizione rientra nella lunga serie di iniziative organizzate dal Comitato costituito dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di Pescara e dal Comune di Guardiagrele per ricordare i 100 anni dalla morte dell’illustre abruzzese, le cui spoglie riposano nel sacrario scavato fra le rocce della Majella a Bocca di Valle.

Organizzata dall’AMNI di Pescara, la Mostra sarà inaugurata con l’intervento dell’Ammiraglio Francesco Paolo Tarantino, già Comandante del Reggimento “San Marco” che illustrerà la figura dell’eroe Bafile.

I modelli in scala presenti nell’esposizione riproducono importanti unità delle forze navali della Marina Italiana come la corazzata “Roma”, l’incrociatore “Audace D550”, o le navi “Impavido” e “Intrepido”. Suggestiva la vicenda della nave scuola “Cristoforo Colombo”, gemella dell’“Amerigo Vespucci”.

Il Trattato di Pace che pose termine al secondo conflitto mondiale, obbligò l’Italia a subire severe restrizioni nel costruire o possedere naviglio da guerra (in particolare sommergibili e mezzi d’assalto) e impose la cessione ai vincitori di una aliquota significativa della sua Flotta.

In tale quadro la “Cristoforo Colombo” dovette essere ceduta all’Urss e finì per essere trasformata in una chiatta porta carbone.

Molti gli approfondimenti e le curiosità in mostra.

L’esposizione rimarrà aperta presso la Maison del Arts della Fondazione Pescarabruzzo dal 3 al 10 maggio 2018 tutti i giorni (escluso domenica) dalle 17.30 alle 19.30.

In foto: Modello in scala 1:100 della nave scuola della Marina Militare Italiana “Amerigo Vespucci”. Veliero trialberi con motori ausiliari. (lung. Cm.80 – larg. Cm 20)