Destinazione L’Aquila, pieno di turisti in città

I turisti, a volte, ritornano a L’Aquila. Nel lungo ponte del primo maggio c’è stata una risposta positiva in termini di presenze. Gli eventi hanno regalato agli aquilani una normalità che si vede solo nelle occasioni.

Dal Castello alla villa Comunale è un via vai di gente. Lungo il corso e sotto i portici percorribili sembrano essere tornate le storiche “vasche”, almeno per oggi.

L’Aquila regina delle giornate di festa, quando gli eventi invitano a ripercorrere le vie del centro.

Tra amarcord e quotidianità ecco che la città si fa bella: i banchi degli ambulanti che richiamano il mercato che ha fatto storia, gli studenti che si fanno animatori al parco del Castello per intrattenere i bambini, musica, convegni e spettacoli, ma soprattutto la gente.

L’Aquila sarà la città dei due mercati

In piazza Duomo 30 espositori in occasione della Festa dell’Ambulante organizzata dalla Fiva Confcommercio: arrivano da L’Aquila, Teramo e Avezzano.

Il Capoluogo intervista il presidente Fiva Alberto Capretti (vedi video): “L’Aquila sarà la città dei due mercati. Le cose sono cambiate molto in questi nove anni e si ha bisogno di due punti di riferimento per soddisfare le nuove esigenze”.

[in attesa dello Street Food e del Mercato Europeo: Piazza Duomo, un assaggio di mercato]

Gemellaggio italo-tedesco nel nome di Celestino

Tra i turisti spicca all’occhio la delegazione tedesca “scortata” da Floro Panti del Movimento Celestiniano.

Consolidare l’amicizia e avviare ulteriori scambi culturali e turistici tra Italia e Germania, questi gli obiettivi del sodalizio che vede confrontarsi i territori di Oybin, in Germania, con i suoi monasteri medievali, e L’Aquila città celestiniana.

La delegazione tedesca tributerà un omaggio alle vittime del sisma del 2009, all’interno della cappella della Memoria nella

chiesa delle Anime Sante che a breve sarà riaperta ai fedeli.

Il LoMaggio fest organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Immagina’ con la partecipazione attiva di molte realtà attive sul territorio: Arci, Abitare Insieme, CSVAQ, Comunità XXIV Luglio, Fraterna Tau, Movimento Celestiniano, Locomotiva, Bibliobus AQ, OIPA, UGL, CGIL, Aquilasmus, Rosso D’Aquila, ha movimentato la città per due giorni.