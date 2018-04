Zuffa al ristorante, donna denunciata

Telefonata al 113 per una zuffa tra donne al ristorante: una lite per futili motivi finisce a schiaffi.

Dalle parole grosse agli schiaffi, zuffa al ristorante.

Gli operatori della Squadra Volante della Polizia durante il weekend sono intervenuti in un ristorante, a seguito di una chiamata al 113 che denunciava una lite in corso.

«Dalle testimonianze, – spiegano dalla Questura – veniva accertato che le contendenti erano passate dalle offese verbali alle mani, schiaffeggiandosi e graffiandosi a vicenda, sino a ricevere l’una un pugno, in pieno volto, da parte dell’altra. Nonostante la presenza degli agenti, le donne continuavano ad inveire tra di loro, minacciando reciproche querele, così da costringere gli operatori, per riportare la calma, ad allontanarle, non prima però di averne denunciata una per ubriachezza molesta, dopo aver riscontrato un forte alito vinoso».