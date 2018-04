Tra un vagone e l’altro con la carrozzina

Costretta a viaggiare da Sulmona a L’Aquila tra un vagone e l’altro: la carrozzina non passa dalla porta.

La denuncia di una mamma a #dilloalcapoluogo: costretta a viaggiare tra due vagoni, perché la carrozzina non passa dalla porta. Disagi sulla tratta Sulmona-L’Aquila.

«Ecco come stiamo viaggiando, nel vano tra un vagone e l’altro perché la carrozzina non entra dalla porta. E meno male che le temperature sono gradevoli… fosse stato inverno ci saremmo congelati, o estate morti di caldo, perché non ci sono finestrini o aria condizionata». La denuncia arriva da una mamma che, con il proprio bimbo, ha riscontrato enormi disagi nel viaggiare sul treno Sulmona-L’Aquila. «Purtroppo sono ancora in circolazione le “littorine”» che creano evidenti disagi per una mamma con bimbo e carrozina al seguito. Il controllore si è gentilmente scusato con la signora, ma questo naturalmente non toglie i disagi di un viaggio su mezzi vecchi.

