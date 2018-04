Rai L’Aquila, Liris e Biondi contattano i vertici

“Già contattati vertici Rai per risolvere problema connessione veloce sede aquilana”.

“Sul problema del ripristino della rete ultraveloce della sede aquilana della Rai abbiamo interessato sia esponenti del cda sia i vertici nazionali dell’azienda che, ci è stato assicurato, si impegneranno a trovare in tempi rapidissimi la soluzione”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco, Guido Quintino Liris in relazione al rischio di depotenziamento della redazione del capoluogo della Rai.

«Invece di fare comunicati stampa per cercare visibilità mediatica ci siamo attivati senza troppo clamore non appena ci è stato segnalata la questione – dichiarano -. È paradossale che nella città dove verrà sperimentata la tecnologia 5G e che verrà interamente cablata con la fibra ottica l’azienda pubblica che garantisce un servizio di informazione di altissima qualità, sostenuta anche con i soldi del canone di contribuenti abruzzesi e aquilani, abbia deciso di non mantenere il collegamento ultra veloce che garantisce un rapido invio dei servizi e un’alta qualità delle immagini.»

«Siamo certi che il problema verrà risolto – concludono sindaco e vice sindaco – così come riteniamo che sarebbe opportuna una sede più decorosa quale quartier generale del servizio pubblico nel capoluogo, dove l’organico è ridotto all’osso rispetto al carico di lavoro che viene prodotto. Temi che saranno al centro di un incontro con responsabili Rai che pianificheremo nei prossimi giorni.»