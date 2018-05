Nubi in aumento martedì 1 Maggio, probabile fase di maltempo da mercoledì sera-giovedì.

In arrivo un corpo nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata di domani martedì 1 Maggio, favorirà annuvolamenti diffusi anche sulla nostra regione, dove non si escludono occasionali precipitazioni a partire dalla tarda mattinata, inizialmente più probabili sulla Marsica e sull’alto aquilano, mentre nel primo pomeriggio le precipitazioni, generalmente di debole intensità, potranno estendersi anche verso il teramano e il pescarese, interessando soprattutto le zone pedemontane e collinari. In serata-nottata è prevista una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità in attesa di un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalla serata di mercoledì e, ancor più, nella giornata di giovedì, a causa della formazione di un minimo depressionario sui nostri mari occidentali, in approfondimento, giovedì, sulle regioni centro-meridionali. Di conseguenza, alla base dei dati attuali, si prospetta una probabile fase di maltempo, dalla serata di mercoledì e nella giornata di giovedì, anche sulla nostra regione con precipitazioni in intensificazione, localmente a carattere temporalesco, accompagnati da venti di scirocco e grecale in rinforzo. Nella giornata di giovedì, inoltre, saranno possibili piogge diffuse, intense e persistenti su gran parte del settore orientale e lungo la fascia costiera con temperature in generale diminuzione.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)