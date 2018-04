La viabilità sulla Strada S.S. 5 – Gole San Venanzio sarà interdetta da Maggio a Luglio.

Dopo il periodo ferragostano vi sarà una verifica per concordare l’avanzamento dei lavori.

Lo rende noto il Presidente del Comitato Pro Valle Subequana, Berardino Musti.

«Oggi nel Comune di Molina Aterno si è svolto un incontro al quale hanno partecipato: l’Anas, l’impresa Tenaglia, il sindaco di Molina Aterno, Luigi Fasciani, il vice sindaco di Molina Aterno, Giovanni Carlucci, il vice sindaco di Castelvecchio Subequo, Armando Frittella e il Comitato Pro Valle Subequana da me rappresentato. Durante l’incontro si è discusso sui lavori da attuarsi per portare a termine la galleria paramassi e della riparazione della condotta idrica che da circa un anno, a causa della rottura nella prima fase lavorativa, non rifornisce l’Eremo di San Venanzio.»

«Abbiamo ribadito che non saranno tollerati disguidi e ritardi come quelli registrati nella prima fase lavorativa – prosegue Musti -; condizione questa particolarmente rilevante per il prosieguo dell’opera. Non sarà tollerata una forza lavoro carente durante le fasi lavorative e le modalità della chiusura della strada dovranno essere concordate. Si dovrà rispettare rigorosamente quanto sarà pattuito. Con determinazione abbiamo ribadito che i cittadini subequani sapranno sopportare i disagi dovuti alla finalizzazione dell’opera ma non potranno più accettare ulteriori aggravi oltre a quanto sarà concordato.»

«L’Anas e l’impresa hanno ribadito che per terminare l’opera le fasi lavorative che dovranno essere attuate sono abbastanza complesse e richiedono un certo lasso di tempo, circa cinque mesi per terminare l’opera. Recependo le nostre considerazioni si sono impegnati a rispettare le nostre condizioni.»

La strada sarà chiusa a partire dal 07 maggio 2018 fino alla riapertura, prevista per il giorno 27 luglio 2018.