DILLO AL CAPOLUOGO

Aiutateci a trovare Geppo foto

Era scomparso agli inizi di Aprile da Gignano. Ora Geppo è stato avvistato in zona via Vascapenta. L'appello disperato della padrona ai residenti della zona per un aiuto nel ritrovarlo. Geppo ha perso il pelo sul corpo ma non sulla testa e sotto il mento la peluria è di colore bianco. Per chi dovesse ritrovarlo il numero da contattare è 3388083668 (Annalisa). Ci sarà una ricompensa per chi riporta a casa Geppo.