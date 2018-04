L’Aquila Calcio: Steri sigla la vittoria a Jesi

Fondamentale vittoria dell’Aquila a Jesi: il primo goal del capitano Alessandro Steri ed il rigore parato da Farroni sono il mix letale per una Jesina sempre più affondata.

Tornano Sieno e Ruci, out Cafiero per squalifica. Stagione finita per Marra, Ranelli tornerà martedì in gruppo: il suo rientro dipenderà dagli eventuali play off. In attacco ancora preferiti Ibe e Padovani. Prima del fischio d’inizio, come annunciato, rappresentanti della Jesina e del Supporters’ Trust L’Aquila Mè hanno consegnato un mazzo di fiori ai familiari di Aroldo Collesi, ex tecnico delle due società.

3′ minuto, prima occasione per L’Aquila: Buscè da destra in mezzo per Ibe che non arriva sul pallone. Due minuti dopo, il vantaggio rossoblù: gran colpo dalla distanza di Steri che si infila direttamente in porta, primo goal della stagione per il capitano.

L’Aquila ha subito la possibilità per raddoppiare: 10′, gran palla di Padovani per Ibe che si trova a tu per tu con Tavoni, ma spara clamorosamente su di lui e fallisce l’ennesimo goal già fatto dell’anno. La Jesina si risveglia dal torpore e al 13′ una sassata di Magnanelli rischia di far rimpiangere l’occasione sprecata da Ibe. Otto minuti ed è ancora Magnanelli dalla distanza a tentare, palla che sfiora il palo.

39′, Montuori serve il solito Magnanelli, ma questa volta la conclusione non è delle migliori. Ma al 45′ arriva un brivido per L’Aquila: corner per i padroni di casa, palla per Calcini che calcia in porta, sfera che si stampa sul palo interno e termina tra le braccia di Farroni. Un minuto di recupero, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

19′ della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla a Gremizzi che viene murato. Un minuto dopo, Boldrini mette in mezzo per De Iulis, il difensore avversario liscia il pallone, ma l’attaccante rossoblù subentrato al posto di Ibe non fa di meglio. Ma al 23′ fallo di Ruci su Valdes in area: rigore concesso ai padroni di casa, ma il tiro di Valdes non è dei migliori e Farroni respinge. Sventato pericolo.

Chance per L’Aquila al 34′: De Iulis per Boldrini, tiro a giro, ma Tavoni in volo si distende e respinge. Niente da aggiungere, L’Aquila Calcio espugna il “Carotti” e va avanti verso il suo obiettivo.

JESINA: Tavoni, Silvestri (19′ st Serantoni), Montuori (1′ st Anconetani), Calcina, Gremizzi, Aprile (12′ st Carotti), Zannini (1′ st Cameruccio), Magnanelli (29′ st Sassaroli), Pierandrei, Valdes, Giovannini. A disp.: Bolletta, Giorni, Gjuci, Astolfi. All. Daniele Di Donato.

L’AQUILA CALCIO: Farroni, Gagliardini, Sieno, Steri, Pupeschi, Ruci, Boldrini, Buscè, Ibe (1′ st De Iulis), Padovani (30′ st Di Paolo), Esposito. A disp.: Scolavino, Boninsegni, Fermo, Sbarzella, Dosa, Fabrizi, Di Natale. All. Pierfrancesco Battistini.

ARBITRO: Campagnolo (Bassano del Grappa).

ASSISTENTI: Arena (Roma 1), Ticani (Roma 2).

ANGOLI: 7-7.

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.