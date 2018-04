Calcio, Battistini: “Traguardo che ci arricchisce”

Post Jesina-L’Aquila, terminata 0-1: mister Pierfrancesco Battistini ai microfoni della stampa per commentare la vittoria dei suoi, mentre all’esterno dello Stadio i tifosi della Jesina si scatenano per l’ennesima sconfitta.

“Era quello che speravamo. Ero quasi certo che la Recanatese oggi facesse risultato a Vasto. Era fondamentale per noi provare a fare uno scatto. Siamo stati accolti in un contesto molto leale e onesto, è stata una partita bella ed emozionante. Parzialmente si è rivista L’Aquila di Battistini. Per noi questi play off hanno una valenza enorme: è un traguardo che ci arricchisce”.