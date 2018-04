L’Aquila Calcio, Battistini tra Jesina e società

Penultimo prepartita della regular season: mister Pierfrancesco Battistini ai microfoni della stampa in vista della trasferta sul campo della Jesina.

«Domenica scorsa abbiamo rianalizzato la partita: abbiamo pagato lo stress continuo a cui siamo sottoposti. Il Pineto era sicuramente avvantaggiato. È una sconfitta che ci brucia, ma ho sentito troppe cose shock: abbiamo sempre fatto buone prestazioni, lo stavamo facendo anche domenica prima del loro goal. Sarebbe stato il modo per chiudere il discorso play off. È stata una partita storta.»

«Andiamo a Jesi ad incontrare una squadra che lotta per la salvezza – ha proseguito – avranno due assenze importanti, come noi. Mancherà Cafiero squalificato, oltre a Marra e Ranelli. La stanchezza complessiva inizia a pesare, le situazioni non sono cambiate. L’aiuto dell’ANCE è al momento quantificabile come metà mensilità, ci aspettiamo altro. La società deve battere un colpo.»

Stagione finita per Marra, Ranelli dovrebbe ricominciare ad allenarsi da martedì.

«Un campionato si sta chiudendo, le difficoltà sono chiare. Play off? Non sono un fardello. Rappresentano un traguardo che ci meritiamo, abbiamo le qualità per raggiungerlo. È un modo per rimanere attaccati al nostro lavoro.»

Capitolo società: contatti tra l’avvocato Gulluni con un gruppo di imprenditori attivi in Lazio e in Toscana. Ma l’avvocato a cui la società ha affidato il compito di occuparsi delle trattative ha sondato il terreno tecnico-giocatori.

«Gulluni in persona ci ha chiesto riguardo al nostro futuro: i ragazzi sono rimasti con entusiasmo, ma le cose devono cambiare per continuare questo tipo di avventura. Avremmo bisogno di concretezza. Bisognerà stringere i tempi per organizzare una società.»