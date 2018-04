Femminicidio Carsoli, Pezzopane ‘continua mattanza’

La deputata del Pd Stefania Pezzopane, tra le presentatrici di norme contro la violenza ed il femminicidio nella scorsa legislatura, è intervenuta sul tragico omicidio della donna a Carsoli.

«Sono vicina alla comunità di Carsoli e dell’intero territorio, colpita da questo orribile omicidio di una donna innocente Violeta Blindescu.»

«Un fatto orrendo, sul quale forze dell’ordine e magistratura sono già efficacemente al lavoro. Una vera tragedia macabra, la donna è stata uccisa con violenza inaudita dopo persecuzioni e malvagità.»

«Non è il primo caso purtroppo – aggiunge l’onorevole Pezzopane -, ed in Italia ogni giorno sembra non riuscire a fermarsi di questa orribile mattanza di donne ad opera spessissimo di uomini-orco che uccidono le mogli, fidanzate, ex compagne. La battaglia per leggi giuste è stata fatta ed è stata vinta, con l’approvazione della legge contro il femminicidio, ma bisogna dare certezza della pena ed aumentare la vigilanza sul territorio, sensibilizzare le donne ed incoraggiarle a rivolgersi alle autorità quando un uomo comincia il percorso-escalation di violenza.»

«Sono vicina alla famiglia e ferma nel convincimento che la lotta contro la violenza sulle donne è prioritaria in ogni agenda politica. Sono vicina alla amministrazione comunale ed al Sindaco Velia Nazzaro per moltiplicare ogni impegno istituzionale a tutela delle donne.»