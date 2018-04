Approvato bilancio 2017, cresce il patrimonio

Fondazione Carispaq, approvato il bilancio 2017: cresce il patrimonio e la redditività degli investimenti finanziari.

Il Consiglio Generale della Fondazione Carispaq, presieduta da Marco Fanfani, ha approvato, nella seduta di ieri, il bilancio d’esercizio 2017 che registra risultati positivi sia in termini di redditività degli investimenti che di incremento del patrimonio: i proventi della gestione ammontano a 5,3 milioni di euro, con una redditività netta degli investimenti del 3,6%, mentre l’incremento del patrimonio netto contabile è di 932 mila euro, attestandosi al valore di 146,3 milioni di euro.

Il 2017 rappresenta un altro anno positivo per la Fondazione che si colloca in un trend di costante crescita per l’Istituzione: negli ultimi dieci anni, nonostante il perdurare dell’incertezza e volatilità dei mercati finanziari, il patrimonio della Fondazione ha registrato l’incremento di oltre 13 milioni di euro.

«I risultati ottenuti – ha dichiarato il Presidente Marco Fanfani – sono il frutto dell’accurata e prudente selezione degli investimenti finanziari, ispirata ai principi di conservazione nel tempo del patrimonio, di diversificazione degli investimenti e del rischio; l’attenzione è stata rivolta all’evoluzione dei mercati per il raggiungimento di risultati coerenti, in termini di rischio-rendimento, con l’attività istituzionale programmata. Tutto ciò consentirà di mantenere significativo e stabile anche, per il 2017, il livello delle erogazioni a favore del territorio della Provincia dell’Aquila.»

Nel 2017 sono stati destinati all’attività erogativa 2,1 milioni di euro, di cui € 1 ml. per progetti “propri” e la restante parte a sostegno di progetti “di terzi”, presentati a seguito del bando pubblicato annualmente dalla Fondazione.

Nell’esercizio appena concluso sono stati finanziati 465 progetti suddivisi tra i diversi settori d’intervento:

Arte, attività e beni culturali: € 978.578;

Sviluppo locale: € 295.027,

Ricerca scientifica e tecnologica: € 82.200;

Volontariato, filantropia e beneficenza: € 322.669,

Crescita e formazione giovanile: € 472.133.

«L’obiettivo strategico – conclude il Presidente – è quello di continuare a dare impulso, in una logica di sussidiarietà, allo sviluppo economico, sociale e culturale della provincia dell’Aquila, catalizzando risorse e competenze, con un’azione sinergica che rafforzi sempre di più il dialogo e la collaborazione tra tutti gli altri stakeholders del territorio.»