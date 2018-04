Villa Letizia, 40 giorni per abbattere liste d’attesa

Intesa tra Asl dell’Aquila e clinica privata Villa Letizia per abbattere le liste d’attesa.

Presto un tavolo operativo su prestazioni in diagnostica per immagini.

Vittorini, “Interazione tra pubblico e privato migliora il servizio alla collettività”.

Abbattere le liste di attesa nella Asl provinciale Avezzano-Sulmona- L’Aquila nelle prestazioni di diagnostica per immagini attraverso una vera e propria partnership con la clinica privata Villa Letizia di Preturo (L’Aquila) finalizzata a mettere in piedi un processo di prenotazione integrata con il Cup dell’azienda sanitaria.

È l’obiettivo sul quale stanno lavorando i vertici della Asl numero 1 dell’Aquila e il presidio ospedaliero privato dell’imprenditore Enrico Vittorini, che conta circa 300 addetti.

Le parti si sono incontrate in una riunione congiunta che si è svolta nella sede aziendale all’Aquila lo scorso 18 aprile: l’azienda pubblica, alla presenza tra gli altri del direttore generale della Asl, Rinaldo Tordera e del direttore sanitario, Maria Teresa Colizza, ha formulato le richieste alla casa di cura con il confronto che è sfociato in una proposta di accordo da parte di Villa Letizia che accoglie le istanze.

Nel documento la Casa di cura, rimanda ad un tavolo tecnico “da convocarsi il prima possibile”, la ufficializzazione e la operatività della prenotazione integrata, sottolineando “le criticità della necessità di ridurre le liste di attesa”.

«Sono soddisfatto di aver posto le basi per una collaborazione ancora più fattiva con la Asl dell’Aquila – spiega Vittorini -. È la dimostrazione che quando il rapporto tra pubblico e privato è sano, la interazione, direi la partnership, può portare al miglioramento della qualità delle cure per il cittadino-paziente.»

L’accordo si fonda sull’ampliamento delle prestazioni già erogate dalla clinica privata Villa Letizia, come sottolineato nel corso dell’incontro dal primario del reparto diagnostica per immagini, il professor Carlo Masciocchi: in particolare, risonanza magnetica della colonna, dell’encefalo e maxillofacciale (circa 14 prestazioni a settimana), ecografie dell’addome (circa 24 prestazioni a

settimana), TC del torace (circa 36 prestazioni a settimana).

Per mettere a regime il progetto dal punto di vista tecnico ed informatico si è fatta una stima di 40 giorni.

Alla riunione hanno preso parte anche da parte della Asl i dirigenti Quirino Bisegna e Dino Piccari e per conto di Villa Letizia, il coordinatore delle attività e responsabile delle relazioni esterne, Daniela Stati.