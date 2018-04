Perdonanza, la prima nella Basilica con Joao Braz

Il Cardinale Joao Braz de Aviz aprirà la Porta Santa di Collemaggio.

Ad annunciare la presenza del Cardinale Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione vaticana per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, è lo stesso Arcivescovo dell’Aquila, Mons. Giuseppe Petrocchi, che mesi fa gli aveva rivolto l’invito a visitare il capoluogo abruzzese in occasione della Perdonanza Celestiniana.

Il porporato è Prefetto della Congregazione vaticana che si occupa di tutto ciò che riguarda gli Istituti di Vita consacrata di tutto il mondo (Ordini e Congregazioni religiose, sia maschili che femminili, Istituti secolari), e le Società di Vita apostolica quanto a regime, disciplina, studi, beni, diritti, privilegi.

Il Cardinale Prefetto, dunque, inaugurerà il Giubileo aquilano, indetto da papa Celestino V nel 1294, vera anticipazione del Giubileo romano del 1300.

Sarà la prima Perdonanza che si svolgerà all’interno della Basilica di Collemaggio, riconsegnata agli aquilani lo scorso 20 dicembre in seguito ai complessi lavori di restauro post sisma. Il cardinale Joao Braz de Aviz, dunque, celebrerà la S. Messa solenne per l’apertura della Porta Santa all’interno del tempio celestiniano dove per 24 ore si potrà lucrare l’indulgenza plenaria.